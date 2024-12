Trump: imprevedibile alleato dell’Ucraina? …l’opinione di Rita Faletti

Consacrato zar della nuova Russia nel 2020, dopo il referendum che gli permetterà di mantenere il potere fino al 2036, Putin è l’immagine vivente dell’uomo forte che occidentali delusi dalle democrazie vorrebbero come loro capo. Al diavolo gli orpelli inutili dei diritti umani, la libertà di parola, l’autodeterminazione e altre corbellerie e che l’Ucraina vada a farsi benedire. Rivogliamo il gas russo e l’amicizia con Putin che ricorda noi italiani con simpatia e nostalgia. Lacrime di commozione? Il Vladimir of their mind sorride sornione ai suoi fan che non desiderano altro che farsi prendere per il naso da uno come lui. L’esperienza al Kgb gli ha insegnato ad osservare attentamente l’interlocutore e cogliere in un impercettibile battito di ciglia il segno del tradimento o della fedeltà eterna. Volete mettere con i nostri capi di stato e di governo, un profluvio di parole e discorsi autoreferenziali e vuoti? A 72 anni, l’energico capo del Cremlino tiene botta e grazie al botox che riesce a procurarsi nonostante le sanzioni, contrasta la forza di gravità che avrebbe la meglio sulle sue gote innaturalmente gonfie. Chissà se gli scienziati russi riusciranno nella difficile impresa di trovare l’elisir di lunga vita. Pare che lo zar voglia raggiungere il primato dei 120 anni che gli consentirebbero di conquistare l’intero mondo. Intanto spinge per accaparrarsi l’Ucraina con la collaborazione attiva o il tacito assenso di Trump, il quale non sembra così convinto a dargliela vinta. Il presidente eletto chiederà un aumento della percentuale del pil da destinare alla Nato e continuerà a inviare gli aiuti militari a Kyiv. “Make America great again” non va confuso con il banale “live and let live”, ammicca piuttosto al concetto di greatness. La grandezza americana non può essere cedimento, soprattutto ora che la iattanza di Putin ha oltrepassato i limiti con la sua sfida tecnologica: “L’occidente e l’Ucraina scelgano un obiettivo intorno al quale concentrare le loro difese aeree e missilistiche, la Russia lo colpirà con il suo nuovo missile balistico Oreshnik. Vediamo cosa succede. Noi siamo pronti, l’altra parte lo è?” Il Putin che ostenta invincibilità nasconde l’altra faccia, quella della batosta siriana che l’ha costretto a ricorrere ai favori del suo scagnozzo Kadyrov, il feroce governatore ceceno che tiene a freno le intemperanze dei propri fratelli musulmani che tanti problemi creano allo zar. La Novaya Gazeta Europe informa che Putin, i primi di dicembre, quando la caduta di Assad era imminente, aveva incontrato Kadyrov per chiedergli di gestire i rapporti con al Joulani. Tra musulmani è più facile comprendersi. A Putin preme mantenere le sue basi in Siria, e trovare punti di convergenza con l’organizzazione Hayat Tahrir al Sham è fondamentale. Non può però occuparsene in prima persona perché la Federazione russa, come molti altri paesi, l’ha inclusa nella lista delle organizzazioni terroristiche. Kadyrov farà senz’altro un buon lavoro come quando lo zar gli ha ordinato di reclutare ceceni da inviare in Ucraina. In quell’occasione, Putin, da gran commediante, si era presentato a Grozny con in mano una copia del Corano. Sappiamo che lo zar è ortodosso ma in casi di necessità sulla religione si può soprassedere. Sulla questione ucraina, invece, è irremovibile: non tratterà con un presidente scaduto. Si indìcano nuove elezioni e sarà ben felice di sedersi al tavolo della pace con il nuovo presidente. Per Mosca le elezioni sono un’arma formidabile per capovolgere le sorti di un paese e ribaltare la volontà popolare a proprio vantaggio. Ma in questa fase tutti gli occhi sono rivolti a Washington, anche il patriota Orban attende le decisioni di Trump prima di dare il proprio consenso al più recente pacchetto di sanzioni contro la Russia. The Donald, a differenza di Putin che non si distingue per originalità, potrebbe sorprendere. Unico elemento stabile della prossima amministrazione americana è l’appoggio incondizionato a Israele, che ci fa preferire il repubblicano a qualunque Kamala. Il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas & C. prima del 20 gennaio, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, è un palese avvertimento a non fare scherzi. Con i gruppi terroristi fiaccati dalla guerra di Israele e il ricordo ancora vivo dell’uccisione ordinata da Trump di Qasem Soleimani, il generale delle Guardie della rivoluzione ideatore dell’asse della resistenza, all’Iran non conviene stuzzicare lo stato ebraico al quale Trump ha dato il lasciapassare per agire come crede.

