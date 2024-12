Ragusa Calcio Mister Erra: “Vogliamo concludere l’anno nel migliore dei modi con i tifosi”

Domani ultima partita del 2024 per il Ragusa Calcio, che affronterà la seconda in classifica, ovvero la Scafatese, match valido come 17esima giornata di campionato di Serie D- Girone I, con fischio d’inizio alle ore 14.30 presso lo stadio Aldo Campo.

Per quanto riguarda la classifica, la Scafatese è a 32 punti, mentre il Ragusa a 18 punti.

Ecco la dichiarazione del mister Alessandro Erra:

“Questa settimana è andata bene, c’è il giusto entusiasmo e la giusta concentrazione, e la consapevolezza di finire l’anno davanti ai nostri tifosi nel migliore dei modi.

Per domani ci sono tante aspettative, innanzitutto la voglia di fare una buona prestazione, perché lo vogliamo e ne abbiamo di bisogno. Domani affrontiamo una squadra che attualmente è seconda in classifica, però fino a qualche settimana fa navigava stabilmente nella prima posizione, quindi una squadra che insieme a Siracusa e Reggina, si giocherà il campionato, e sappiamo che la squadra è composta da giocatori esperti, che hanno un pedigree importante e un certo blasone. Noi vogliamo continuare a stupire, visto che proveniamo da tanti risultati utili consecutivi, due vittorie e sei pareggi, e quindi confidiamo nella nostra voglia e determinazione.

Domani cercheremo di fare bene, sappiamo che è un compito difficile, ma ci siamo preparati bene con il massimo rispetto per la Scafatese.

Ai miei ragazzi dico di continuare così, abbiamo cambiato marcia, c’è stato un ridimensionamento, abbiamo ringiovanito l’organico e questi ragazzi stanno dimostrando di giocare sempre alla pari con tutti gli avversari. Colgo l’occasione anche per fare gli auguri a tutti gli sportivi, in particolare ai tifosi ragusani”.

Salva