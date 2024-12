Modica, spettacolo-beneficenza in favore della Misericordia

Magica serata di beneficenza ieri sera al Teatro Garibaldi in favore della Misericordia di Modica, organizzata dal Liceo Coreutico Istituto d’Istruzione superiore “Verga” e dalla Fondazione Teatro Garibaldi.

Il sovrintendente, Tonino Cannata, ha rimarcato la totale attenzione della Fondazione agli eventi di spettacolo d’arte presentati dal Liceo Coreutico e Musicale in perfetta sintonia con le attese di solidarietà proposte da anni dalla Misericordia.

Il governatore della Misericordia, Angelo Gugliotta, ha voluto evidenziare l’incidenza ed il beneficio solidale che tali eventi rivestono nella città a beneficio della persona e di quelle con fragilità motoria e sociale

Lo spettacolo ha visto la partecipazione degli studenti del Coreutico e di 20 scuole di danza presenti nelle province di Ragusa e Siracusa. Si è registrata la presenza di 190 giovani ballerini dalle coreografie emozionanti e coinvolgenti.

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Francesca Bernabini, critica di danza e giudice del programma “Amici” di Canale 5.

Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un modernissimo montascale per disabili da utilizzare per servizi in città, utile anche per i turisti, e per l’acquisto di giocattoli da destinare al reparto di oncologia pediatrica di Catania che ,prossimamente, con una delegazione di studenti la Misericordia andrà a donare.

