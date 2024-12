Pozzallo. Apre il Mc Donald’s a Pozzallo ed è subito un successo 

È stato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, a tagliare il nastro per la nuova apertura del Mc Donald’s, sito in viale Australia, al civico 50, il terzo in provincia di Ragusa. Una cerimonia sobria ma pregna di significato come testimonia il supervisore della struttura, la dott. Lucia Di Paola. “Siamo contenti di questa nuova apertura e, per certi versi, siamo pure in ritardo per questa struttura che doveva nascere qualche anno fa. Ma adesso siamo a Pozzallo, orgogliosi di servire questa comunità, fermo restando che la nostra utenza abbraccia non solo Pozzallo, ma anche le comunità di Ispica, Scicli, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero. Aprire un nuovo locale McDonald’s a Pozzallo ci rende molto orgogliosi, perché ci permette di portare, anche fuori dai grandi centri, un brand che si impegna per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale. Abbiamo, lo ricordo e lo sottolineo, 55 ragazzi che lavorano, tutti con contratto a tempo indeterminato. Un impegno che testimonia la bontà del nostro progetto e che vuole essere un toccasana in un periodo dove il lavoro contrattualizzato è quasi un miraggio per molti”.

Il nuovo McDonald’s conta 265 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente al cliente di attendere il suo ordine comodamente al tavolo del ristorante. Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane. Il Mc Delivery, l’asporto di panini e molti altri prodotti, avverrà solo fra qualche mese. Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante. Il ristorante ha doppia corsia McDrive, servizio pratico e veloce, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto. Il nuovo McDonald’s e la doppia corsia McDrive saranno aperti tutti i giorni da domenica a giovedì dalle ore 7 all’una di notte, venerdì e sabato h24.

