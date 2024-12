È tutto pronto per il presepe vivente di Giarratana

La tradizione e l’innovazione. Sono i due pilastri essenziali su cui poggia la prossima edizione del presepe vivente di Giarratana che celebra, con la “prima” in programma giovedì 26 dicembre, la trentaduesima edizione. L’ingresso è fissato come sempre alle 17,30 mentre la biglietteria è aperta dalle 16 alle 20,30. Ci si prepara, dunque, per ammirare in piena tranquillità i quadri viventi che caratterizzano la magia di questa rappresentazione del presepe vivente. Rispetto a cui, nel frattempo, prosegue l’azione organizzativa già a cominciare da una attenta azione di ripulitura, destinata a rendere il sito in cui si terrà la suggestiva messa in scena fruibile in tutti i suoi aspetti. Le tappe di avvicinamento di questo evento, promosso con il patrocinio del Comune di Giarratana, sono ormai quasi agli sgoccioli. Lo sforzo organizzativo è notevole se si considera che il presepe richiama in paese migliaia di visitatori. Ecco perché ci si è dato da fare per eliminare qualche piccola anomalia nelle stanze in cui si terranno i veri e propri “quadri viventi”, garantire una pulizia all’altezza della situazione nella parte sommitale che ospita la capanna e assicurare la scerbatura in tutti i sentieri che saranno percorsi dai visitatori. Il comitato organizzatore Cerretanum, insomma, ci tiene a curare ogni minimo dettaglio per riuscire ad assicurare piena dignità a una rappresentazione che intende presentarsi a chi verrà a visitarla al meglio delle proprie possibilità. Si punta a fare sì che la visita al presepe possa risultare una esperienza da non dimenticare, soprattutto perché si tiene sotto le feste di Natale e quindi si ha l’opportunità di potere contare su una vera e propria atmosfera magica, senza perdere di vista il senso del sacro che in eventi del genere assume la propria preponderanza. Le giornate in cui si tiene il presepe sono il 26 e il 29 dicembre, oltre all’1, 5 e 6 gennaio del 2025.

