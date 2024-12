McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pozzallo

Aprirà domani, venerdì 20 dicembre il nuovo ristorante McDonald’s di Pozzallo, situato in Viale Australia, 50. Terzo McDonald’s in provincia di Ragusa, ha portato a 55 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene per la maggior parte dal Comune di Pozzallo e dall’area limitrofa.

Il giorno stesso dell’apertura a partire dalle ore 11, si terrà un momento di

inaugurazione e taglio del nastro, alla presenza del Sindaco Roberto Ammatuna.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Pozzallo», commenta Vincenzo Trovato, Licenziatario McDonald’s. «Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo

occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la

nostra offerta di ristorazione, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 263 posti a sedere ed è dotato di kiosk

digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente al

cliente di attendere il suo ordine comodamente al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono

intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il ristorante ha doppia corsia McDrive, servizio pratico e veloce, grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alla 1:00; la doppia corsia

McDrive sarà attiva da giovedì a domenica dalle 7:00 alla 1:00, venerdì e sabato h24.

In Italia da 38 anni, McDonald’s conta oggi più di 720 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 35.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti.

Salva