Giornata quasi perfetta per le formazioni giovanili della Volley Modica

Giornata di campionato quasi perfetta per le formazioni giovanili della Volley Modica, che hanno ottenuto due successi su tre partite disputate con le formazioni Under.

Giovedì scorso ad aprire le danze è stata la formazione under 17 che in un clima di fair play e di grande sportività si è imposta 3 – 0 sul campo della Koira Vittoria. Le due società, infatti,collaborano da qualche anno per permettere la crescita del movimento ibleo e lo conferma il fatto, che due atleti della formazione ipparina stanno giocando in prestito con i biancoazzurri che a loro volta hanno fatto fare percorso inverso a due loro ragazzi per dare manforte alla formazione vittoriese.

Continua a mietere successi anche la formazione under 19 di coach Ciccio Italia, che dopo aver battuto nel turno precedente in tre set (25/10, 25/23, 25/18) il Gabbiano Pozzallo, nell’attesissimo derby ragusano, si è ripetuta anche sul campo della Free Volley Ragusa. Questa volta il derby ribleo non ha avuto storia. La differenza dei valori in campo è subito venuta a galla e i punteggi dei tre parziali (9/25, 14/25, 7/25) con il quale il sestetto modicano si è imposto è la cartina di tornasole di tutto ciò.

Ieri, invece, è scesa in campo la formazione Under 15 che ha lottato con onore e impegno sul campo dei pari età della Koira Vittoria, ma alla fine si è arresa con l’onore delle armi al tie break dimostrando grazie al grande lavoro di Francesca Giucastro una crescita incredibile in pochi mesi.

Ancora una sconfitta, invece, per la formazione di serie C, che sabato si è arresa in tre set sul campo del Team Volley Messina. Il roster modicano, composto tutto da ragazzi del settore giovanile sta faticando a trovare gli equilibri, ma sta acquisendo quell’esperienza che potrà tornare utile a tutta la squadra nel prossimo futuro.

