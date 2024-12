Si è sfiorata una possibile tragedia ieri sera a Scicli, quando un incendio si è sviluppato in un’abitazione di via Colombo a Scicli. Non si conoscono le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche se il proprietario era già riuscito a domare le fiamme. Da quanto si è appreso, pare che il rogo sia partito dal cattivo funzionamento di una caldaia a legna. Per fortuna nessuno degli occupanti l’abitazione ha subito danni

