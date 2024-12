Paolo Sanzaro nuovo segretario generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa

Paolo Sanzaro è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa. Succede a Giovanni Migliore ormai alla guida della UST Cisl Ragusa Siracusa.

Sanzaro è stato eletto questa mattina dal Consiglio generale della categoria riunito nella sala conferenze dell’Hotel Alfeo di via Malta a Siracusa alla presenza della segretaria generale nazionale, Ivana Barbacci, della segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia, e di Giovanni Migliore.

Paolo Sanzaro, già alla guida della categoria fino al 2009, ha poi guidato la Cisl territoriale confederale fino al 2019 quando è stato nominato componente della segreteria regionale della USR Sicilia.

“È un ruolo di grande responsabilità – ha commentato Sanzaro – Ringrazio quanti mi hanno concesso la loro fiducia. Ci sarà da lavorare e lo faremo tutto insieme condividendo quei valori che ci hanno sempre contraddistinto.

Lo dobbiamo a quanti rappresentiamo quotidianamente all’interno delle scuole di Ragusa e Siracusa – ha concluso Paolo Sanzaro – Guardiamo adesso alle prossime elezioni per il rinnovo delle RSU forti di una confederalità che contraddistingue la nostra organizzazione”.

“Congratulazioni al nuovo segretario del settore Scuola – ha commentato il segretario generale della UST, Giovanni Migliore – Ora un grande lavoro di squadra per affrontare il rinnovo delle RSU e le istanze del mondo della scuola nel nostro grande territorio”.

Salva