Diminuiscono risorse nella finanziaria Regionale per Comuni con fenomeno migratorio

Nella proposta della finanziaria 2025 che sarà sottoposta in aula nell’Assemblea Regionale Siciliana, si riducono le somme destinate ai Comuni siciliani che affrontano il drammatico fenomeno migratorio.

“La dote finanziaria – lamenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – passa da 3.000.000 di euro a 1.300.000 con un taglio di 1.700.000 euro, inserendo, addirittura, altri Comuni come Catania. Inoltre, si assegnano altre risorse finanziarie ai Comuni siciliani, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovute al fenomeno migratorio e per rilanciarne l’immagine”.

Fra questi non c’è Pozzallo, notoriamente il Comune che, dopo Lampedusa, è in prima linea nell’affrontare l’importante e delicatissimo fenomeno.

“A questa grave mancanza non si può non porre rimedio – aggiunge il primo cittadino -. L’invito a tutti i Parlamentari è quello di sostenere veramente quei Comuni che affrontano con grande sacrificio il fenomeno migratorio per conto della Sicilia, dell’Italia e dell’Europa.

La proposta è stata già approvata dalla I e dalla II Commissione Legislativa che sono presiedute rispettivamente dall’On. Ignazio Abbate e dal catanese Daidone, ma può e deve essere modificata dall’Aula”.

In un incontro al Comune di Pozzallo è stata sottoposta la grave penalizzazione all’On. Nello Di Pasquale che si è impegnato, con apposito emendamento a porvi rimedio.

Salva