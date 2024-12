Basket. Ecco Saranno. Virtus Ragusa in Campania, Vavoli: “Non fermiamoci ora”

Tre vinte e dodici perse come la Virtus Ragusa di basket. Al PalaPadua, domenica alle 19, arriva la Robur Saronno. La squadra di coach Gambaro ha vinto due delle ultime tre partite, cedendo di misura contro la Virtus Imola dopo una gara condotta per lunghi tratti. Il rendimento è in netto miglioramento rispetto all’avvio di stagione, quando la formazione varesina è rimasta confinata a lungo in coda alla classifica. Adesso è quartultima con Ragusa e Fiorenzuola. Lo scontro diretto di domenica consentirà a una fra Robur e Virtus (ma Ragusa ha anche il derby con l’Orlandina) di affrontare il Natale con animo più sereno e una classifica migliore.

La grande esperienza di Giacomo Maspero (15 di media in 30’ di utilizzo) può rappresentare un fattore per la Robur. Il classe ’92, visto in Serie A con la maglia di Cantù, sta tirando col 50% da due e cattura 6 rimbalzi di media. Rilevante il 40% nelle triple di Giacomo Beretta (per 14,1 punti a partita). Andrea Quinti è nella top five dei migliori stoppatori del gruppo A: è terzo alle spalle di Ugo Simon. Ragusa dovrà controllare il numero di palle perse (è ultima in questa voce statistica), ma deve fare a meno del “ragioniere” Ianelli, che si è fermato domenica scorsa per uno stiramento alla coscia. Tornerà dopo le Feste. Debutto per Abba.

L’umore, comunque, è in risalita, come confermano le parole di Davide Vavoli, capitano ad interim dopo l’intervento al ginocchio subito da Franco Gaetano: “Non è il massimo dover diventare capitano in questa circostanza, perché abbiamo perso un pezzo importante della squadra. Ma farò il possibile per onorare questo ruolo e aiutare i ragazzi”. “Non dobbiamo smettere di lavorare come stiamo facendo – aggiunge l’ala virtussina -, la vittoria di domenica scorsa è stata fondamentale in chiave salvezza. Dobbiamo continuare a spingere, affrontando al meglio le prossime due partite con Saronno e Capo d’Orlando. Il calore del PalaPadua deve essere la nostra seconda forza, invitiamo i tifosi a sostenerci”.

La gara di domenica fra Virtus e Saronno inizierà alle 19 e sarà trasmessa in live streaming sul sito e sull’app di LNP Pass. Arbitreranno l’incontro Suriano di Settimo Torinese e Turello di Rivalta di Torino.

Salva