Libero Consorzio ibleo e Comune di Acate uniti per il rilancio di contrada Macconi

Le istituzioni scolastiche come indispensabile presidio sociale per un’area del territorio della Provincia di Ragusa fortemente degradata. Grazie all’intervento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stato siglato un accordo istituzionale con il Comune di Acate per l’attivazione di un presidio scolastico a Marina di Acate, in contrada Macconi. Le somme stanziate rientrano nell’ampia strategia di programmazione finanziata con le variazioni di bilancio.

“Si tratta di un servizio di primaria importanza, essenziale a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la cui realizzazione è solo una delle azioni messe in campo dall’ente provinciale per riqualificare l’area dove insistono anche importanti problemi di degrado ambientale, oggetto di un altro importante progetto che prevede la bonifica del litorale”, dichiara la Commissaria Patrizia Valenti.

“Finalmente Acate è al centro delle attenzioni della politica regionale e provinciale che, insieme a quella locale, comincia a dare risposte concrete al territorio. L’acquisto della scuola a Marina di Acate e la sua ristrutturazione grazie all’intervento della Provincia di Ragusa è emblematico di questo rapporto sinergico tra le istituzioni che porta frutto in un territorio difficile che finalmente vede la luce”, dichiara il sindaco Gianfranco Fidone.

Scendendo nel dettaglio, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa destina al Comune di Acate la somma di 60 mila euro quale contributo per l’attivazione del presidio scolastico in contrada Macconi.

