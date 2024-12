Valentina Pettineo, una modicana alla “Corrida” di Amadeus

Valentina Pettineo, ieri sera è stata tra i concorrenti de “La Corrida”, la trasmissione condotta da Amadeus, in onda su Nove. Originaria di Sant’Agata di Militello ma residente per motivi di lavoro a Modica, dove fa la receptionist in uno studio dentistico, coltiva sin da piccola la passione per la canzone. E’ stata la madre ad iscriverla. Ha interpretato egregiamente “Fiesta” di Raffaella Carrà e l’esibizione è stata apprezzata dal pubblico presente in studio, che ha il compito di “votare” le varie performance con applausi o con fischi. Valentina ha ricevuto solo applausi, ammessa così alla finale. Purtroppo non ha poi vinto la puntata.



