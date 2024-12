Professionisti sanitari. Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Ragusa

Rinnovato il consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione della prevenzione di Ragusa. Confermata una forte continuità nella leadership ma, al contempo, si è puntato su nuove energie e prospettive. Nel corso della prima riunione ufficiale dei nuovi eletti sono stati riconfermati i principali ruoli interni con il presidente Roberto Caruso Olivo, la vicepresidente Flora Mondelli, il tesoriere Enzo Tomasello e la segretaria Santa Giuliano: continueranno, dunque, a ricoprire i rispettivi incarichi. La conferma di questi ruoli riflette la fiducia e l’apprezzamento che il nuovo consiglio direttivo ha espresso nei confronti di questi professionisti che si sono distinti per la loro capacità di guidare l’Ordine Tsrm e Pstrp di Ragusa in modo efficace e coerente con gli obiettivi istituzionali. Il consiglio direttivo si arricchisce, inoltre, della presenza di nuovi membri: Giovanni Digiacomo, Loredana Cappello, Maria Ventura, Chiara Baglieri, Giuseppe Quartarone, Salvatore Zafarana, Tania D’Ambrosio, Salvatore Cannizzaro e Giuseppe Scrofani, che portano con loro una varietà di esperienze e competenze. Anche nel collegio dei Revisori dei conti si sono registrate delle conferme con Maurizio Nicoscia, rinnovato nel suo incarico come componente effettivo e con Gioele Vitale e Francesco Lo Monaco, nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente. Queste nomine garantiranno una gestione trasparente e attenta delle risorse economiche dell’Ordine, elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’ente.

Il riconfermato presidente Roberto Caruso Olivo ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha evidenziato come il rinnovato consiglio direttivo rappresenti una base solida su cui costruire il futuro dell’Ordine, sottolineando l’importanza di proseguire con il lavoro intrapreso negli anni precedenti, al fine di consolidare i risultati raggiunti e affrontare le sfide future. In particolare, il presidente ha anticipato alcune delle principali priorità per il quadriennio a venire, tra cui l’implementazione di strategie per accrescere la visibilità delle 18 professioni sanitarie rappresentate, con l’obiettivo di far conoscere maggiormente le competenze e il valore di queste figure professionali alla cittadinanza. Un altro punto cruciale riguarda la promozione delle opportunità di lavoro in sanità, con un’attenzione particolare verso i giovani, ai quali saranno proposti percorsi informativi e formativi per avvicinarli al settore. A tal fine, la promozione della formazione professionale continua sarà una delle principali direttrici di azione dell’Ordine, insieme al miglioramento dei servizi resi agli iscritti.

Un altro aspetto su cui il presidente ha posto l’accento è il rafforzamento della comunicazione e del dialogo con gli enti istituzionali. L’obiettivo è quello di rilanciare le attività dell’Ordine attraverso nuove idee e proposte concrete, contribuendo così a un continuo sviluppo del sistema sanitario. La rinnovata composizione del consiglio direttivo, che integra esperienze consolidate e nuovi membri, rappresenta un bilanciamento perfetto tra continuità e innovazione. Il mix di esperti con un’ampia conoscenza del settore e di nuove forze promette di arricchire le attività dell’Ordine, portando idee fresche e prospettive innovative. L’obiettivo finale è garantire una crescita sostenibile, che possa valorizzare sempre di più le professioni rappresentate e rispondere alle sfide di un contesto in continua evoluzione.

