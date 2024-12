Vittoria celebra il talento di Flaminia Occhpinti e di Bendetta Muneglia a “The Voice Kids”

La città di Vittoria celebra con orgoglio il talento un’altra giovanissima concittadina: Benedetta Muneglia di 13 anni, che ha brillato venerdì scorso sul palco di The Voice Kids, portando la sua personale interpretazione del brano “Don Raffaè” di Fabrizio De André, nella versione rap di Clementino. La sua voce intensa e l’originalità della performance hanno colpito nel segno, regalando emozioni forti al pubblico e anche ai quattro coach: Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Prima di lei Flaminia Occhipinti, giovanissima cantante di appena 10 anni, aveva conquistato giuria e pubblico nella terza puntata delle Blind Auditions andata in onda venerdì 29 novembre 2024 su Rai 1. Flaminia, fra l’altro ha intrapreso il suo percorso musicale al Centro Musicale Giovanile del Comune di Vittoria, dove ha studiato propedeutica musicale, teoria, solfeggio e pianoforte sotto la guida del Maestro Faseli.

Le due giovani artiste rappresentano un orgoglio per la comunità vittoriese, dimostrando come il talento e la passione possano trovare espressione grazie a un percorso formativo di qualità e al sostegno del territorio.

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo e il suo personale incoraggiamento alle due giovanissime concittadine: “Flaminia Occhipinti e Benedetta Muneglia sono l’esempio di come il nostro territorio sia una fucina di talenti straordinari. Le loro esibizioni a The Voice Kids testimoniano il valore della dedizione e della formazione musicale, che abbiamo il dovere di continuare a promuovere. Come città, siamo orgogliosi di sostenere questi giovani artisti e di vedere il nome di Vittoria associato a successi così importanti. A Flaminia e Benedetta va il nostro applauso e il nostro incoraggiamento per un futuro pieno di successi.”

Salva