Deve scontare 4 anni e mezzo per spaccio. Arrestato a Ragusa 31 enne catanese

È giunto, infine, il conto da pagare con la Giustizia per un 31 enne catanese, da anni residente nel capoluogo ibleo, pluripregudicato per reati contro la persona, contro il patrimonio ed afferenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente cocaina, commessi in tutta la Sicilia orientale nel corso degli ultimi dieci anni.

Furti, rapine, aggressioni talvolta anche gravi e, soprattutto, un’intensa attività di spaccio di stupefacenti, più volte censurata dalle Forze dell’Ordine nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, sono i principali elementi del Curriculum Criminale del giovane.

Le gazzelle dei Carabinieri di Ragusa lo hanno pertanto arrestato presso il suo domicilio ragusano, in esecuzione a più sentenze del Tribunale di Catania per un cumulo di condanne che hanno raggiunto il giovane, ora costretto scontare quattro anni e mezzo di carcere.

Esperite le formalità di rito ed il fotosegnalamento, i militari dell’Arma hanno dunque tradotto il 31enne presso il carcere di via Giuseppe Di Vittorio.

Salva