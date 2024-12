A Giarratana torna la sagra della porchetta sabato prossimo

Una bella serata all’insegna dello street food e della buona musica, oltre che dei mercatini natalizi. Torna a Giarratana la “Sagra della porchetta” promossa dal comitato Cerretanum con l’amministrazione comunale e il patrocinio della Regione, assessorato del Turismo e dello Spettacolo, oltre che dell’Ars. Un appuntamento di grande richiamo, giunto alla terza edizione, che si terrà sabato 14 dicembre in piazza Vittorio Veneto, di fronte al palazzo municipale, a partire dalle 19 e per tutta la serata. La realtà di Giarratana è molto nota per la commercializzazione delle carni e per la qualità che le stesse riescono ad esprimere, attirando il palato di molti buongustai. Quindi, la sagra rappresenterà la celebrazione di questa caratteristica. Non mancherà neppure la musica dal vivo con il gruppo Broken Stick destinato ad entusiasmare tutti i presenti. Insomma, il modo migliore per avvicinarsi al Natale, facendo festa tutti insieme. “Naturalmente – affermano dal comitato Cerretanum – così come facciamo in occasioni del genere, ci rivolgiamo non solo ai giarratanesi ma anche a tutti gli estimatori di carne e della buona musica provenienti dal circondario. Sarà il modo migliore per dare il via alla celebrazione delle festività natalizie che quest’anno, anche con la 32esima edizione del presepe vivente, si annunciano ricche di novità. Stiamo parlando, quindi, di un appuntamento che, così come accaduto nelle precedenti edizioni, è assolutamente da non perdere”.

