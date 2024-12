Ragusa in Movimento. Chiusura auditorium scuola Mariele Ventre, pronti a fare la nostra parte

“La chiusura dell’auditorium dell’istituto Mariele Ventre è un problema non da poco per gli studenti che frequentano la scuola in questione e per le famiglie. Ci attendiamo che dal Comune di Ragusa possano arrivare risposte decisive e concrete volte a sanare, una volta per tutte, quella che, da un giorno all’altro, si è trasformata in una complicata situazione”. A dirlo è il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che si dice pronto a fornire l’adeguato supporto a chi si batterà per ottenere delle risposte immediate. “Tra l’altro, come giustamente ha sottolineato il dirigente scolastico alle famiglie – ancora Chiavola – si sta approssimando il periodo natalizio ed è dunque opportuno che ci possano essere degli spazi a disposizione per vivere occasioni di condivisione. Immagino che da palazzo dell’Aquila ci si sarà già attivati per dare una risposta quanto più rapida possibile alle esigenze dell’istituto”.

