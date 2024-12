Modica, studenti di nuovo insieme dopo 45 anni

Si è tenuta presso una pizzeria di Modica alta una rimpatriata di compagni di scuola di tanti anni fa. Si è trattato di un incontro poco usuale poiché ha coinvolto non una ex classe di maturandi

ma una quinta elementare della scuola S. Teresa del 1978/79. Con qualche capello in meno e molta saggezza in più, gli ex ragazzi si sono confrontati sulle loro vicissitudini ed esperienze di vita,

ricordando con affetto chi non c’è più e in particolare il “gigante buono”, Giovanni Cannata. Nella diversità di professioni e di strade intraprese hanno sempre mantenuto un ricordo positivo del loro quartiere di origine: quella Modica Alta piena di vita e di bambini che andava da San Giorgio a S. Teresa, da S. Teodoro ai “Pizzidda”, da S. Antonino a San Giovanni fino ad arrivare a Piano Gesú. Rievocando con piacere i giochi e la vita spensierata di quegli anni quando bastavano un pallone, delle biglie o un pacco di figurine dei calciatori per trascorrere piacevolmente un pomeriggio e confrontandoli con i videogiochi e i social dei propri figli, hanno misurato la distanza tra un passato forse dai ritmi più lenti ma molto più intenso e un presente a volte troppo

frenetico.

Il piacevole incontro si è concluso con una foto sulle stesse scale della scuola dove tanti anni fa era stata scattata quella dell’ultimo anno scolastico. Salutandosi, tutti hanno espresso il

desiderio di ripetere la serata, coinvolgendo anche quelli che per impegni lavorativi o perché ormai lontani da Modica non hanno potuto partecipare. E di farlo, questa volta, prima dei prossimi 45 anni.

