“Marchesa Tedeschi Insieme”: I commercianti regalano un albero di Natale e nuovi addobbi

Ci hanno pensato i commercianti di via Marchesa Tedeschi a creare l’atmosfera natalizia in una delle vie nel cuore del centro storico di Modica. Con la collaborazione di 35 attività commerciali della storica Via è stato realizzato un progetto che incarna lo spirito del Natale e la forza dell’unione. “Marchesa Tedeschi Insieme”. Un regalo fatto alla città, un maestoso albero di Natale alto 5 metri, posto davanti alla Chiesa di Santa Maria, luogo simbolo delle festività modicane. Oltre a questo, sono stati collocati lungo tutta la via, undici abeti addobbati, che abbelliscono l’arredo urbano con un tocco natalizio.

Grazie all’idea, proposta da Emmanuel Ferrante, rappresentante del comitato dei commercianti di via Marchesa Tedeschi, proposta all’assessore Samuele Cannizzaro, in cui ho trovato – dichiara Ferrante subito un valido sostenitore che ha coinvolto l’amministrazione comunale ottenendo il pieno appoggio del sindaco. Questa iniziativa rappresenta un altro tassello nella strategia di collaborazione tra i commercianti di Via Marchesa Tedeschi, che negli ultimi mesi si sono impegnati in progetti volti alla promozione e valorizzazione di questa via, spesso dimenticata. Già durante l’estate si era registrato un grande successo con il Marchesa Tedeschi Summer Fest, evento che ha portato vitalità e visibilità a una delle vie più storiche di Modica. Ora, con l’allestimento natalizio, il gruppo conferma la propria volontà di rendere la strada, un luogo di aggregazione e bellezza per tutta la cittadinanza. Il nostro progetto – dichiarano dall’associazione – non è solo un omaggio natalizio alla città, ma anche un messaggio simbolico: in un mondo sempre più interconnesso, dove l’unione e la collaborazione possono fare la differenza. I commercianti di Via Marchesa Tedeschi vogliono dimostrare che lavorare in sinergia, dialogare e condividere idee, non solo arricchisce la strada, ma rafforza l’intero tessuto sociale e culturale di Modica. Ciò a dimostrazione che basterebbe un po’ di attenzione in più da parte delle istituzioni, per creare un connubio tra pubblico e privato che possa migliorare alcune scelte, tante volte poco felici e penalizzanti per una fetta di commercianti, spesso lasciati in balia di se stessi. Questo progetto, vuole essere un esempio concreto di come la tradizione natalizia possa trasformarsi in un’occasione per costruire una comunità più coesa e valorizzare le bellezze storiche della città. Non possiamo che fare un plauso a questi commercianti che hanno voluto dimostrare che poi non è così difficile collaborare per valorizzare la città. Basterebbe solo confrontarsi.



