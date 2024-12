Modica. Occupiamoci di…ripartono le Assemblee ed è boom di partecipanti

Mercoledì 4 dicembre, sono ripartite le Assemblee del gruppo Occupiamoci di…, gli incontri tra professionisti del lavoro e disoccupati che si svolgono tutti i primi mercoledì del mese, da dicembre a giugno, nella biblioteca della chiesa di San Luca a Modica, giunti all’11° anno. Si tratta di confronti per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ad aprire i lavori è stato il formatore Filippo Corvo che ha commentato gli ultimi dati Istat sull’occupazione di ottobre con un trend positivo, + 0,2% pari a 47.000 unità in più rispetto a settembre ma che non ha portato ad una diminuzione della povertà assoluta in Italia, inoltre ha parlato dell’apertura delle iscrizioni al corso di formazione gratuito rivolto a diplomati/laureati ma disoccupati in Contabilità con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Poi è stata la volta di Giulia Iacono del noto bar modicano Caffè dell’Arte che ha parlato della motivazione che ha spinto la famiglia a trasferire l’attività dal centro storico modicano al quartiere S. Cuore.

Anna Fidelio, Team Manager di Unidea Assicurazioni di Modica, ha raccontato di come ha iniziato il suo percorso lavorativo dopo gli studi universitari. Attualmente l’agenzia sta cercando dei collaboratori assicurativi.

Rina Di Grandi e Carmela Caccamo, impiegate del Centro per l’Impiego di Modica, hanno parlato del nuovo portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che il 18 dicembre verrà attivato e in cui tutti i cittadini modicani possono iscriversi per poter trovare supporto lavorativo.

Carmelo Turlà della panineria, Altrimenti ci Arrabbiamo ubicata lungo l’ex S.S. 115 di Modica ha fatto un’offerta lavorativa, è alla ricerca di apprendisti aiuto-cuochi.

Durante l’incontro non sono mancati gli interventi dei giovani disoccupati che hanno evidenziato come spesso in alcuni settori specie nella ristorazione, si fanno tanti sacrifici ma senza adeguate ricompense economiche.

Emanuele Lo Presti direttore di Confcooperative per le province di Ragusa e Siracusa, ha parlato dell’importanza di fare cooperativa, basta essere minimo 3 soggetti con un’idea da mettere in atto per poter iniziare, con i supporti giusti sfruttando dei bandi, un’attività lavorativa.

Il professore Francesco Pitino, presidente onorario del Movimento Azzurro di Modica, ha parlato delle diverse iniziative che sono state portate avanti dall’associazione e dell’importanza di scoprire il nostro territorio che offre opportunità di lavoro.

Giorgio Peluso, della ditta Peluso Srl sita nella zona Industriale Modica-Pozzallo ha fatto un’offerta di lavoro, sono in cerca di: meccanici, lavaggisti e gommisti.

Giorgio Agosta dell’associazione Salvuccio Agosta ha parlato della grande risorsa che sono i giovani e di come noi adulti dobbiamo incoraggiarli a riscoprire gli antichi valori.

Nunzio Lauretta già professore universitario ed oggi responsabile dell’ente formativo Federico II di Modica, ha parlato dell’importanza della formazione finalizzata al lavoro e non fine a sé stessa.

Massimo Puccia della ditta di smaltimento rifiuti, Impresa Puccia di Modica, ha fatto un’interessante offerta lavorativa. Sono alla ricerca di personale amministrativo/contabile per l’ufficio e di autisti in possesso di patenti C + CQC.

Aurelio Tumolo, uno dei pionieri del gruppo Occupiamoci di…oggi funzionario Inps, ha curato la rubrica dei concorsi, informando i presenti su quelli di imminente scadenza.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte lavorative.

Salva