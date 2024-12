Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: Luca D’Amico torna alla PVT Modica

Luca D’Amico torna a sedersi sulla panchina della PVT Modica. E con lui torna a Modica anche la forte schiacciatrice Beatrice Meniconi. Un doppio colpo piazzato dalla dirigenza biancorossoblu che in un giorno riporta in città due dei protagonisti della doppia promozione degli ultimi due anni. “Sono stra felice di tornare a Modica – commenta il tecnico – perché questa città ormai la sento come casa. Lo scorso mese di giugno avevo promesso alla dirigenza e ai tifosi che un giorno sarei tornato. Quel giorno è arrivato, magari prima di quanto pensassi però anche questo è un segno del destino. Torno più carico che mai e pronto ad affrontare nuove sfide”. La prima non è certamente delle più morbide, ovvero le giovani del Casal de’ Pazzi a Roma che D’Amico e Meniconi hanno già affrontato, scherzi del calendario, domenica scorsa con Marsala: “Probabilmente non è il momento più indicato per iniziare un nuovo ciclo vista la difficoltà delle prossime tre partite. Loro sono un’ottima squadra, si allenano forse più di ogni altro team di serie B1 e seguono un percorso ben preciso. Però io sono convinto che qualche soddisfazione extra, rispetto all’obiettivo che mi è stato richiesto, riusciremo a prendercela. Speriamo già da sabato prossimo”. Coach D’Amico trova una squadra che conosce bene per almeno il 50% dei suoi elementi, tra cui lo zoccolo duro sul quale ha costruito le vittorie degli ultimi anni: “Indubbiamente è un bel vantaggio arrivare e conoscere già una buona parte dell’organico. Le altre imparerò a conoscerle bene sin da subito anche se di nome le conosco tutte e so cosa possono dare alla causa”.

