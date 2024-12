Una giovane vittoriese incanta il pubblico di The Voice Kids

La città di Vittoria celebra con orgoglio il talento di Flaminia Occhipinti, giovanissima cantante, che a soli 10 anni ha conquistato giuria e pubblico nella terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids, andata in onda venerdì 29 novembre 2024 su Rai 1.

Flaminia, emozionata e determinata, ha portato sul palco una toccante interpretazione di “Avrai”, il celebre brano di Claudio Baglioni. Flaminia frequenta l’associazione culturale “Gli Enarmonici” di Gabriella Artimagnella, Adele Russotto e Paola Criscione. La sua voce, ricca di profondità ed emozione, ha catturato l’attenzione della giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio. A sorprendere tutti è stata anche una breve improvvisazione in coreano, che ha dimostrato la sua passione per il KPop e una straordinaria versatilità artistica.

La giovane cantante ha raccontato con emozione il legame speciale con la sua mamma, che definisce la sua principale ispirazione e che l’ha avvicinata al mondo della musica. Un sentimento autentico che Flaminia è riuscita a trasmettere durante la sua performance, emozionando non solo i giudici ma anche il pubblico a casa.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla giovane cantante: “Flaminia Occhipinti è un esempio di talento e dedizione, un orgoglio per la nostra comunità. Come amministrazione comunale, siamo entusiasti di questo suo percorso e certi che rappresenterà al meglio Vittoria nelle prossime fasi del programma”.

Salva