Vittoria. Assunti e già in servizio cinque nuovi assistenti sociali

Cinque nuovi assistenti sociali hanno firmato il contratto e sono già operativi al Comune di Vittoria. Le nuove assunzioni, rese possibili grazie ai fondi di solidarietà comunale, rappresentano un importante passo avanti nel miglioramento delle attività di supporto e assistenza alla comunità.

Gli operatori, provenienti da una graduatoria del Comune di Francofonte, sono stati selezionati con l’obiettivo di potenziare i servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione, garantendo un sostegno concreto e tempestivo.

“L’arrivo di questi professionisti è una risposta tangibile alle esigenze crescenti dei nostri cittadini,- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello. “Grazie a loro, potremo implementare progetti di inclusione e supporto che sono fondamentali per il benessere della nostra comunità. Con queste nuove assunzioni, il Comune di Vittoria conferma il proprio impegno verso una politica di welfare inclusiva e vicina ai cittadini. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa assunzione in tempi brevi: il personale degli uffici e i Dirigenti”- ha concluso il Sindaco

Salva