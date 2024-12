Ragusa. Incentivi agli allevatori delle razze autoctone

L’assessorato allo Sviluppo Economico con Determinazione Dirigenziale n° 6737 del 29/11/2024 ha indetto un avviso pubblico per la concessione di incentivi finanziari agli allevatori delle razze bovine ed equine autoctone, in particolare razza bovina modicana, razza cinisara e asino ragusano.

Possono presentare istanza di partecipazione gli allevatori residenti e non residenti nel comune di Ragusa, purché le aziende ricadano all’interno del territorio comunale, possessori dei capi regolarmente iscritti nel Libro Genealogico di Razze Autoctone a limitata diffusione o nel Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione i cui capi siano sottoposti ai controlli della produttività del latte e della carne. Si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa o spedite all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it entro il 23 dicembre 2024.

“Con questo atto – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari -si rinnova annualmente la volontà da parte di questa amministrazione, di porre attenzione al comparto zootecnico, realtà fondamentale dello sviluppo Ibleo”.

I soggetti interessati a partecipare possono visionare l’avviso pubblico e la relativa documentazione sul sito web del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “bandi e avvisi” oppure rivolgersi al Settore VI “Sviluppo Economico, presso il Centro Direzionale Sac. G. Rollo, in Via On. Corrado Diquattro. Responsabile del procedimento è dott.ssa Concetta Farina recapito telefonico 0932676465, email concetta.farina@comune.ragusa.it

La documentazione è presente sul sito del Comune di Ragusa al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/incentivi-agli-allevatori-delle-razze-autoctone

