Modica. Due anziane sorelle trovate morte in casa

Due anziane sorelle, rispettivamente di 80 e 83 anni, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione di Corso Nino Barone a Modica Alta. L’allarme è stato lanciato dai vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118. Una volta all’interno erano riverse sul pavimento, prive di vita, le due congiunte. E’ stato il medico legale ad eseguire la prima ispezione cadaverica secondo la quale si tratterebbe di morte per cause naturali. In ogni modo, non è improbabile che si proceda con le autopsie.

