Cava Ispica riapre al pubblico grazie al rifacimento dei percorsi pedonali

Nei prossimi giorni partiranno i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali – turistici all’interno del Parco Archeologico di Cava Ispica. Grazie ad una variazione di bilancio approvata in Parlamento, attraverso l’assessorato regionale ai Beni Culturali arriveranno 152.507 euro che, tramite affidamento d’urgenza,saranno utilizzati per rendere fruibili quei percorsi dove oggi non è possibile transitare. “Si continua a lavorare per il nostro territorio- commenta l’onorevole Ignazio Abbate – ed in particolare per la conservazione e la fruizione dei luoghi culturalmente, storicamente e turisticamente più rilevanti. Dopo la Fornace Penna, oggi è la volta del Parco di Cava Ispica per il quale, già durante la mia esperienza da Sindaco, avevo lavorato tanto per riportarlo fruibile dopo anni di totale abbandono. Da due anni, causa lavori appaltati e mai iniziati, l’accesso era consentito solo alla Larderia. Grazie a quest’ultima somma sarà possibile rifare le staccionate, mettere in sicurezza i percorsi pedonali ed in particolare quelli di fondovalle rendendo di nuovo fruibile l’80% del parco. I turisti ma non solo devono poter tornare ad usufruire appieno di questa eccezionale testimonianza storica. Ringrazio l’Assessore Scarpinato, il Direttore Generale La Rocca ed il Direttore del Parco Nicotra con i suoi collaboratori per la collaborazione avuta in questa circostanza. Un intervento diretto era necessario visto che lungaggini burocratiche stavano bloccando di fatto i lavori e la fruibilità del sito, quest’anno in concorso anche come Luogo del Cuore Fai”.

