Palermo, presentato il Piano di risanamento aziendale dell’Ast

Presentato il Piano di risanamento aziendale dell’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti, grazie alla Regione Siciliana che ha erogato circa 46 milioni di euro. 28 milioni saranno destinati all’aumento di capitale della partecipata; 18 milioni per l’adeguamento del parco macchine agli standard normativi. Fondi che segnano una svolta per la stabilizzazione economica e operativa della società, ritenuta strategica per i trasporti regionali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha evidenziato l’importanza del raggiungimento di questo traguardo: “Il mio governo ha sempre creduto nella strategicità dell’Ast. Accolgo con soddisfazione questo primo obiettivo verso il risanamento e la trasformazione in house della partecipata. Un lavoro di squadra che mi ha visto coinvolto in prima persona, assieme agli assessori all’Economia e alle Infrastrutture e Mobilità”.

Il Piano di risanamento, accompagnato da un’ attestazione favorevole di un professionista indipendente, si avvia verso la fase decisiva: rinegoziazione del debito bancario, con il ceto bancario chiamato a esprimersi formalmente nei prossimi giorni. Passaggio agli uffici regionali, con un’approvazione finale prevista entro metà dicembre dall’assemblea del socio unico. Una volta completate queste fasi, sarà possibile procedere con la ricapitalizzazione.

