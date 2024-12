Controlli straordinari del territorio ibleo e servizi interforze

Continuano ad “alto impatto operativo” i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Tali servizi, svolti sistematicamente a Ragusa e in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la sicurezza grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine ed alla loro azione sul territorio.

I controlli hanno interessato il centro storico e la periferia di Ragusa ed Ibla, ma anche quelli di Vittoria e di Modica sono stati interessati da una intensa ed efficace azione operativa da parte delle Forze di Polizia.

Nel contesto di tali servizi, sono state controllate 660 persone, 221 autovetture, effettuate 11 contestazioni per la violazione delle norme del Codice della Strada; inoltre sono stati controllati circa 109 cittadini stranieri con approfondimento della loro posizione amministrativa anche attuale.

In tale contesto, è stata posta l’attenzione anche al rispetto delle regole amministrative e di sicurezza da parte degli esercizi commerciali.

