Ordine Dottori e Commercialisti Ragusa all’evento formativo rivolto alle PMI iblee

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, unitamente a Sicindustria, ha tenuto un evento formativo, con la partecipazione di Enterprise Europe Network (Een) e Cribis – Crif Group, sul tema delle “Sinergie sostenibili”. L’appuntamento è stato ospitato nella sede di Confindustria Ragusa. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per le Pmi del territorio di approfondire tematiche strategiche legate alla sostenibilità aziendale e agli standard Esg. L’Ordine ha partecipato attivamente ai lavori con il presidente, Maurizio Attinelli, e con Carla Occhipinti, consigliera dell’Ordine e delegata Esg e Finanza sostenibile. Un contributo particolarmente rilevante è stato offerto da Paolo Battaglia, presidente della commissione di studi Esg dell’Ordine dei commercialisti di Ragusa, che è intervenuto come relatore illustrando il ruolo centrale degli Esg per la competitività delle imprese, per la riduzione degli oneri finanziari e per la costruzione di strategie sostenibili di successo, fornendo spunti pratici per l’implementazione dei criteri Esg nelle stesse imprese.

“Un particolare ringraziamento – dice il presidente Attinelli – va rivolto a Giorgio Cappello, presidente della delegazione Sicindustria Ragusa, al direttore Giusy Migliorisi per l’organizzazione, a Chiara Di Benedetto, presidente dei Giovani imprenditori di Ragusa, a Ciro Lambro, presidente del comitato Piccola industria di Sicindustria Ragusa, a Viviana Maria Filì di Sicindustria – Een, a Giada Platania di Sicindustria – Een e a Luca Torre di Cribis – Crif Group, per il loro impegno nell’organizzazione dell’evento e per i preziosi interventi che hanno arricchito la giornata. Al termine degli interventi, i relatori hanno risposto alle numerose domande messe in rilievo dai partecipanti all’appuntamento. Ciò ha reso l’incontro un’occasione di confronto costruttivo e di crescita per il tessuto economico locale”.

