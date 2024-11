Ipotesi dissesto al Comune di Modica. D’Antona: ” Ci sia chiarezza”

Una nota a firma del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Modica che, certifica lo stato di dissesto dell’ente Comune di Modica, in quanto non in condizione di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili ed una nota del Collegio dei Revisori dei Conti che invita l’ente a procedere verso la dichiarazione di dissesto.

“Sul piano politico, da undici anni le forze di opposizione facciamo notare la sottovalutazione della situazione finanziaria, i ritardi nei pagamenti, lo smantellamento dell’ufficio di ragioneria e tributi, la costante mancanza di azione per la riscossione delle entrate, ridotta ai minimi storici, l’espansione senza controllo della spesa, l’ampliamento, per decine di migliaia di euro, della anticipazione di cassa, i ritardi e i commissariamenti dei bilanci, come anche evidenziato dalla Corte dei Conti – rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana – .

Si registra, inoltre, una divisione nella maggioranza che sostiene Monisteri: ben nove consiglieri su ventuno dell’attuale maggioranza, alla luce della gravissima crisi finanziaria, con una interrogazione, chiedono al Sindaco chiarimenti sulle intenzioni dell’Amministrazione comunale, creando così una frattura nella maggioranza consiliare.

Non è più tempo di tacere o delle mezze frasi; la città ha il diritto di sapere: il Sindaco, anche in quanto Assessore della precedente Amministrazione, informi, secondo un principio di trasparenza, sulla reale situazione finanziaria e quale attività vuole mettere in campo per limitare i danni della possibile dichiarazione di dissesto”.

