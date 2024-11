Ragusa Calcio, mister Erra: “A Locri per essere più spavaldi e coraggiosi”

A distanza di una settimana dalla grande vittoria azzurra, la squadra ragusana è pronta e carica per la trasferta in terra calabra.

Domemica con fischio d’inizio alle ore 14.30, si svolgerà il match Locri- Ragusa, match valido come quattordicesima giornata di campionato, presso lo stadio “G. R. Macri” a Locri. Un’avversaria vicina a noi dal punto di vista della classifica, con un distacco di soli 3 punti: Ragusa 13 punti, Locri 16 punti.

“E’ stata una settimana molto carica, nel senso che dopo la vittoria di domenica scorsa abbiamo ripreso ad allenarci con più convinzione. La vittoria, che non arrivava da un po’ di tempo, ci ha trasmesso più forza, entusiasmo e fiducia. E’ normale che adesso vogliamo di più, ed è obbligatorio dare continuità al risultato positivo di domenica scorsa.

Domani affronteremo una squadra per così dire fastidiosa, che ha ottimi giocatori, specialmente nel reparto avanzato.

Se guardo la classifica, ciò che vedo è equilibrio. E’ un campionato dove si può vincere o perdere con chiunque. Noi sia dentro che fuori casa abbiamo sempre mostrato il nostro volto, ovvero quello di essere generosi ma anche combattivi e affamati. Domani mi aspetto una partita con queste caratteristiche, per contrastare le caratteristiche del Locri, che fa della corsa e dell’aggressività il loro punto di forza. E noi dobbiamo utilizzare il nostro potenziale al meglio per uscire dal loro campo con un risultato positivo.

Il messaggio che voglio rivolgere ai miei ragazzi è quello di continuare così come abbiamo fatto nelle ultime prestazioni, essere coraggiosi, spavaldi e autoritari”.

Salva