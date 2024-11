Scicli, PD: “L’ansia da prestazione dell’on. Abbate”

Con la finanziaria regionale, vengono stanziate delle somme per aiutare i comuni in situazione di difficoltà finanziaria. Tra questi, il Comune di Scicli, che beneficerà della somma di un milione di euro, destinato ad abbattere il disavanzo e pagare spese pregresse per servizi essenziali.

“Non avremmo voluto dire che queste somme sono arrivate grazie ad un emendamento presentato in aula dall’on. del PD Nello Dipasquale, perché sarebbe anche il caso di smetterla di piantare bandierine per ogni attività politica o amministrativa svolta – rileva il Partito Democratico di Scicli – . Ma se poi l’on. Abbate dice che queste somme sono arrivate grazie ad un suo emendamento, è allora il caso di ristabilire la verità: la finanziaria è stata varata dal governo regionale, è passata dalla commissione Enti Locali presieduta dall’On. Abbate, dalla commissione

Bilancio, di cui lo stesso parlamentare fa parte, senza che fossero presenti quelle somme, e senza che lui abbia mosso un dito per aiutare i comuni in difficoltà. L’emendamento correttivo è stato presentato in aula dall’on.le Nello Dipasquale, ed è grazie a questo emendamento che anche la città di Modica, lasciata alla canna del gas dall’ex sindaco Ignazio Abbate, beneficerà della somma di due milioni di euro”.

