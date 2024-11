L’oro del Sudan finisce a Mosca…l’opinione di Rita Faletti

In Sudan, la guerra iniziata nel 2023 dal generale Dagalo, detto “Hemedti”, ha assunto le connotazioni di un conflitto genocidario perpetrato dalla maggioranza araba contro i neri subsahariani. Le forze paramilitari “Rsf”, comandate da Hemedti, sono la riproduzione dei Janjaweed, i “diavoli a cavallo” che agli inizi degli anni Duemila furono responsabili dei 300mila morti in Darfur. In Sudan convivono arabi e subsahariani e le persone con la pelle nera sono di nuovo perseguitate dalla soldataglia di Hemedti che è la stessa che stupra bambini e donne africane rispondendo allo slogan “i vostri figli saranno arabi”. Questa guerra dichiarata e programmata contro un gruppo etnico, e a ragione definita genocidio dagli Stati Uniti, non è accettata come tale dall’Onu che invece utilizza il termine in riferimento ai palestinesi uccisi dalle forze militari israeliane a Gaza, con il solito principio dei due pesi e due misure se c’è di mezzo Israele. Emerge ancora una volta il doppio fondo etico di un organismo che ha oltrepassato i limiti della decenza schierandosi apertamente dalla parte delle autocrazie e delle organizzazioni terroristiche. La catastrofe umanitaria che il Darfur sta rivivendo dopo la tragedia del 2005, è stata condannata dai paesi occidentali e il Regno Unito ha presentato una risoluzione per il cessate il fuoco al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Hanno firmato Francia e Cina, mentre la Russia di Putin ha usato il potere di veto per bloccarla. Qual è la ragione? Hemedti era socio in affari di Prigozhin: controllava le miniere d’oro del paese e il metallo finiva a Mosca, che, in cambio, addestrava le truppe di Hemedti. Il business non si è interrotto e l’oro continua ad arrivare a Mosca che non intende rinunciarvi.

