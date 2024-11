Siglato l’accordo di secondo livello in seno alla Cooperativa sociale Medi Care

All’interno della cooperativa Medi Care, rappresentata dalla presidente Giuseppa Raniolo e dai vertici aziendali, è stato siglato l’accordo sindacale di secondo livello con le sigle di categoria Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fp e le Rsa aziendali, finalizzato all’erogazione del premio di produzione per l’anno 2024. Il premio di produttività riguarda tutti i dipendenti e collaboratori di Medi Care, cooperativa sociale, delle sedi di Ragusa, Siracusa, Messina, Agrigento e Trapani. Si tratta di un importante riconoscimento economico, frutto di grande impegno lavorativo da parte di tutta la Medi Care per il raggiungimento di tale obiettivo. Le federazioni sindacali di categoria, di concerto con le organizzazioni dei lavoratori, hanno fortemente voluto negli anni questo strumento premiale che valorizza le attività portate avanti dai lavoratori e dai collaboratori. Questo evento in seno a Medi Care assume un valore particolare in un momento di evidente difficoltà del settore. Un riconoscimento ai lavoratori non usuale che non a caso le organizzazioni sindacali hanno voluto mettere in evidenza.

