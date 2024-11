Comuni in crisi finanziaria: intervengono l’ARS e il Governo regionale

“Il Parlamento e il Governo regionale intervengono a fronte della crescita esponenziale del numero di enti locali che versano in condizione di criticità finanziaria”. Lo dichiara il capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia, on. Giorgio Assenza.

“Un sostegno importante per far fronte alle esigenze di tanti Comuni in gravi difficoltà finanziarie i cui effetti si riversano sui cittadini, sulle imprese, sulla qualità dei servizi. Con il via libera alla manovra quater, il governo regionale destina 12, 5 milioni di euro ai Comuni con popolazione fino a 25.000 mila abitanti in dissesto finanziario e 11,5 milioni di euro ai Comuni con Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la copertura delle passività. Un intervento, deciso in sede di riunione dei Capigruppo, volto a preservare tanti Comuni dalle crisi finanziarie che imperversano e che mettono in gravi difficoltà l’operato delle amministrazioni locali..

“In provincia di Ragusa – conclude il deputato ibleo – beneficeranno della misura regionale i Comuni di Chiaramonte Gulfi (218.204,37) e Ispica (327.925,08), tra gli enti in dissesto; Modica (2.057.611,42), Monterosso Almo (107.236,95), Pozzallo (728.703,73) e Scicli (1.034.342,51) tra gli enti con Piano di riequilibrio.

