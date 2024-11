La visita del Vescovo La Placa a San Giacomo vissuta con grande entusiasmo

Grande entusiasmo ieri mattina per la prima parte della visita pastorale del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, alla comunità parrocchiale della Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo, frazione di Ragusa. Accompagnato dal nuovo parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, il vescovo ha visitato la scuola della frazione che comprende gli indirizzi dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, con grande partecipazione da parte dei piccoli studenti ma anche del personale docente e non docente che ha accolto in maniera sentita il pastore della Chiesa diocesana. “Poi, monsignor La Placa – afferma padre Mascali – ha reso visita agli ammalati della frazione e, a seguire, agli esercenti presenti sul territorio. Anche in questo caso, si è registrata una grande accoglienza da parte di tutti”. Domani, venerdì 29 novembre, la visita proseguirà alle 16,30 riservando attenzione alle aziende locali oltre a un incontro con il consiglio pastorale e, subito dopo, con le catechiste. Quindi alle 18,30 la celebrazione eucaristica e alle 19,30 l’assemblea parrocchiale che sarà seguita da un’agape fraterna. Agli incontri presenti i vicari parrocchiali, i sacerdoti Salvatore Giaquinta e Gino Scrofani oltre al consigliere comunale Mario Chiavola che, da sempre, si occupa di seguire da vicino tutto ciò che accade a San Giacomo. “Una giornata indimenticabile – commenta Mario Chiavola – che, sono certo, sarà replicata domani per testimoniare sempre di più la grande empatia del nostro vescovo con l’intera comunità diocesana”.

