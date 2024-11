Approvati in Commissione Centri Storici i fondi per il nuovo parcheggio interrato a Ibla

Spiccano le risorse appostate per il nuovo parcheggio interrato di Ragusa Ibla tra gli importanti progetti del piano di spesa 2023 della “Legge su Ibla” approvati martedì in Commissione Centri Storici.

“La complessità dell’iter per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Peschiera – afferma il sindaco, Peppe Cassì – non ci ha mai scoraggiato e fin dall’inizio del precedente mandato abbiamo lavorato per raggiungere quello che è un obiettivo strategico per lo sviluppo di Ibla e, di conseguenza, di tutta la città. In questi anni abbiamo perseguito un percorso sinergico tra pubblico e privato, confrontandoci con la Regione per l’iter approvativo e con il Libero Consorzio che condivide con noi gli oneri dell’intervento; ora, con la consueta sinergia tra Assessorati comunali, Ragusa si pone nelle condizioni di completare la copertura finanziaria: ai 2 milioni già assegnati, sono stati infatti destinati altri 500.000 €, completando la quota di finanziamento comunale e consentendoci quindi di avviare le procedure per la gara d’appalto”.

“Con la conclusione dello studio di prefattibilità e l’approvazione del Piano spesa – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – possiamo procedere con i prossimi step per il project financing del parcheggio. L’intervento, che come sappiamo sarà localizzato in discesa Peschiera, prevede la realizzazione di circa 400 posti auto e 25 per motocicli. Di fatto, quindi, l’opera non solo risponderà a una storica necessità dei residenti del quartiere rendendolo più vivibile, ma contribuirà a migliorare l’accessibilità di un’area patrimonio Unesco, ancora più attrattiva”.

“Il parcheggio interrato di Ibla – aggiunge l’assessore al Centri Storici e alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – è un’opera attesa da decenni, e oggi possiamo dire di aver compiuto un altro passo verso un risultato storico. Anzi due: oltre ai fondi per il parcheggio, infatti, sono stati deliberati 300.000 € per gli espropri necessari a completare l’iter di pubblica utilità. Con questi atti fondamentali alla realizzazione del parcheggio e al contempo con un sistema di trasporto pubblico che in pochi mesi ha già dimostrato di essere molto utilizzato, stiamo davvero dotando Ibla di quegli strumenti funzionali alla sua mobilità e quindi alla valorizzazione sua e di tutto il nostro ampio Centro storico”.

La Commissione Centri storici ha approvato inoltre risorse destinate a interventi per il decoro urbano e per la manutenzione del patrimonio artistico e monumentale, nonché azioni per incentivare la residenzialità nei Centri storici. “Anche sugli incentivi alla residenzialità – conclude l’assessore Gurrieri – abbiamo idee chiare e interventi forti, che presto illustreremo alla città”.

