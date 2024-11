Ispica, mentre il Sindaco passa a FI, i dipendenti comunali attendono lo stipendio

Si continua a celebrare con fiumi di inchiostro ed applausi l’adesione del sindaco Leontini e di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale a Forza Italia. In questo clima di festa caratterizzato, a leggere quanto riportano alcune testate giornalistiche, dalla corsa ad accaparrarsi un posto in prima fila slittano gli stipendi dei dipendenti comunali. Un fatto grave che non accadeva da anni, denunciano i Consiglieri Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano, insieme al Segretario del Movimento Civico “Muraglie Sindaco” Mattia Moltisanti, il Presidente di Valìa-Voglia di Ispica Marco Ruffino. Lo stipendio di novembre non è stato regolarmente versato. La preoccupazione dei dipendenti è forte. Il problema, per quanto ci è dato sapere, dovrebbe essere superabile, ma non possiamo non richiamare tutta l’Amministrazione Comunale, o ciò che ne rimane, ad occuparsi delle vere priorità e di pensare alla prossima campagna elettorale quando sarà possibile farlo. Invitiamo l’Amministrazione Comunale a riscrivere la scaletta delle priorità ed il Sindaco a voler ripristinare il plenum in giunta con la nomina degli assessori mancanti così da provare a gestire l’ordinaria amministrazione. Non si richiede programmazione per il futuro, ma almeno si provi a garantire la sopravvivenza.

Salva