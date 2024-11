Comune di Modica. Salta l’audizione alla Corte dei Conti

È saltata la prevista audizione davanti alla Corte dei Conti di Palermo per l’amministrazione comunale di Modica. Se ne riparlerà, probabilmente, a gennaio. Sembra che l’esecutivo cittadino abbia richiesto un rinvio. La convocazione nel capoluogo siciliano potrebbe comportare la decisione riguardo alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Modica. Ciò significherebbe che arriverebbero dei commissari per gestire i bilanci fino al 2022, mentre la Giunta Municipale continuerebbe la propria gestione per gli anni successivi.

Salva