Stabilizzazione personale “Click day” all’Asp Ragusa. Risultato doppio per la Cisl Fp

L’Asp di Ragusa ha riservato una rilevante attenzione al ruolo amministrativo avviando le procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione del personale “click day” arruolato durante l’emergenza Covid-19. “Apprezziamo l’impegno della direzione strategica – chiarisce Carmelo Massari, coordinatore Asp dell’area iblea per la Cisl Fp Ragusa Siracusa – che ha indetto le prove selettive per la figura degli assistenti amministrativi, realizzando un piano triennale il cui fabbisogno di personale garantirà la possibilità di coprire i vuoti in organico grazie all’utilizzo del “punto 5” del protocollo d’intesa stipulato nel marzo 2023 fra l’assessorato regionale della Salute e la Cisl”. “Ed è proprio il frutto della costante interlocuzione intrattenuta dalla Cisl Fp sia con il dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute che con la direzione strategica aziendale – aggiunge Paolo Buscema, responsabile dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp Ragusa Siracusa – che ha determinato l’ampliamento della pianta organica e l’individuazione del totale di 48 posti di assistente amministrativo, una parte dei quali sarà disponibile a seguito delle progressioni verticali del personale già in servizio”. “Possiamo, dunque, prendere atto – sottolinea il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – di un risultato doppio: importante per i lavoratori precari e di alta valenza sociale, espressione tangibile della proficuità della collaborazione con il sindacato. Puntiamo a mettere in evidenza un modello di relazioni sindacali che, con la medesima sinergia, siamo certi potrà continuare a produrre risultati positivi”.

