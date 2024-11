Calcio, Promozione. Il Frigintini “cade” a Gela

Vigor Gela: Mangione, Scicolone, Cosentino, Valerio (1’ st Ochi), Golisano, Campanaro, Deoma, Giarrizzo, Strabone (28’ st Tinnirello), Strano, De Leonardis. A disposizione: Galesi, Nobile, Pausata, Giardina, Savarese, Maganuco.

Frigintini: Caruso, Sammito (6’ st Figura), Macauda G, Pitino (47’ st Cavallo), Floriddia, Hegazi, Giurdanella (12’ st Sortino), Candiano, Macauda J (6’ st Said), Filpi, Piluso (36’ st Terranova). A disposizione: Fidelio, Caruso, Arrabito, Marsilio. Allenatore: Angelo Tasca.

Note: Espulso Strano, ammonito Strabone, Macauda G

Marcatori: 27’ pt Strabone, 45’ st De Leonardis

GELA. Il Frigintini perde a Gela contro la locale Vigor. I locali hanno sofferto per 90 minuti ma, alla fine, hanno ottenuto la vittoria, dopo una settimana turbolenta. La gara è stata decisa da Strabone e De Leonardis (una rete per tempo). La squadra di casa, priva di un tecnico alla guida, ha retto per tutta la gara nonostante gli acciacchi.