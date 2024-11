La storia si ripete lasciando aperto il finale…l’opinione di Rita Faletti

Quando Hitler entrò a Praga nel marzo 1939, dichiarò: “La Cecoslovacchia ha cessato di esistere”. Una piccola democrazia può andare incontro a questa sorte se ha intorno stati più grandi che di fronte all’ingordigia di un vicino privo di scrupoli e sprezzante della libertà altrui, scelgono, per paura, una posizione accomodante e apparentemente conveniente: non opporsi alla violenza dell’aggressore diventandone di fatto complici. Hitler si mangiò la Cecoslovacchia senza che la Wehrmacht sparasse un colpo. L’invasione era stata pianificata con cinismo e con il ricorso all’inganno e a quelle che oggi chiameremmo fake news, in un crescendo di azioni preparate dal partito filonazista cecoslovacco. Lo scopo era convincere l’opinione pubblica che la minoranza tedesca del paese fosse oggetto di prevaricazioni e atti vessatori che avrebbero legittimato l’intervento della Germania in difesa della sua minoranza di lingua tedesca. Il successo facilmente conseguito da Hitler, spinse il dittatore a riprovarci con la Polonia, a dispetto del patto di non aggressione firmato anni prima con quel paese. Ancora una volta, la propaganda nazista aveva preparato il terreno per giustificare l’invasione, accusando la Polonia di perseguitare i cittadini di etnia tedesca e i suoi alleati, Gran Bretagna e Francia, di complottare per smembrare la Germania. La storia si ripete, non allo stesso modo e con gli stessi attori, ma, ironicamente, riproponendo situazioni e obiettivi molto simili. Nel 2008 Putin invade la Georgia con la scusa di sostenere il diritto all’autodeterminazione di due repubbliche separatiste, Abkhazia e Ossezia del sud. L’operazione è preceduta da manovre di reparti russi entrati illegalmente in Georgia per sovvertire l’ordine pubblico e fomentare scontri tra i secessionisti e le forze dell’ordine di Tbilisi. L’intento di Putin è riportare sotto la sfera d’influenza russa le ex repubbliche sovietiche. Motivo per cui nel 2014 annette la Crimea e nel 2022 invade l’Ucraina per “denazificarla”. In realtà l’intenzione è diversa come lascia intendere Andrey Gurulyov, ex generale russo e membro attuale della Duma, che, nel 2022, durante una trasmissione sul canale statale Russia-1, dichiara che la Federazione si prepara per “una grande guerra colossale”. Ma i piani di Mosca, entrare in Ucraina deporre Zelensky e mettere al suo posto un suo fedelissimo, si schiantano contro la realtà e le false informazioni dei servizi militari russi. E’ il primo errore di valutazione dello zar: l’accoglienza calorosa del suo esercito da parte ucraina si rivela una chimera. Il blitzkrieg non riesce. Inizia una resistenza di popolo imprevedibile e compatta che continua dal 24 febbraio 2022. Il secondo errore di valutazione scompiglia le certezze di Putin. I paesi occidentali non rimangono a guardare inerti, accolgono gli ucraini in fuga dalle aree devastate dai bombardamenti russi e mettono a disposizione del paese aggredito pacchetti di aiuti e armi. Non in quantità sufficienti e in tempi rapidi, a pezzi e bocconi, tra promesse e ripensamenti, paura di escalation e opportunismi politici. Carri armati Abrams e Leopard, caccia F-16, missili anglo-francesi Storm Shadows e statunitensi Atacms, che, finalmente, dopo 1000 giorni di guerra, a Kyiv è concesso impiegare per colpire depositi, postazioni e linee di rifornimento sul territorio russo. Le democrazie si riscattano dalla colpa di aver chiuso gli occhi nel 2008 e nel 2014, tradendo le aspettative dell’invasore. Che ha intensificato gli attacchi su vasta scala cercando di accaparrarsi più chilometri quadrati possibili di Ucraina prima dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca. All’uopo, serve altra carne da mandare al macello per rimpiazzare l’alto numero di soldati russi caduti, oltre 700mila. All’appello rispondono nordcoreani e yemeniti mentre l’arsenale bellico russo si arricchisce di droni Shahed di Khamenei, missili a lungo raggio di Kim, attrezzature tecnologiche “dual use” di Xi, senza che l’armata russa riesca a reggere minimamente il confronto con le potentissime Forze armate della Germania nazista. Il bullo del Cremlino può tentare di rifarsi con la minaccia dell’arma nucleare, che rimbalza in Europa e arriva oltreoceano, creando un effetto da farsa. Borrell nega l’esistenza di una relazione tra l’avallo di Biden all’uso dei missili americani e una ipotetica guerra nucleare e avverte che se Mosca sarà in grado di avere successo in Ucraina, pagheremo un conto molto alto. All’ultimo G7, la presidente Giorgia Meloni ha confermato il pieno appoggio a Kyiv e con gli altri leader ha adottato una dichiarazione di fermo sostegno al popolo ucraino per tutto il tempo necessario. “Riconosciamo l’immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino e una determinazione senza pari nel difendere la propria libertà, la propria terra e la propria identità culturale”. Si sta anche facendo strada l’idea proposta da Zelensky dell’ingresso del paese nella Nato, che indurrebbe Putin a sedersi al tavolo delle trattative. “Capisco l’argomento”, ha detto Trump.

