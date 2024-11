Scontro auto-moto a Ragusa. Due feriti gravi

incidente stradale all’alba, in Contrada Magazzè, sulla Ragusa-Santa Croce. Un gambiano e un maliano a bordo di una moto di 600 cc, all’altezza della centralina elettrica, hanno investito un furgone Berlingo in marcia. Il gambiano alla guida è stato ricoverato all’ospedale “Giovanni Paolo II” non in pericolo di vita, il passeggero maliano trasportato all’ospedale “Guzzardi” è, invece, in pericolo di vita. I due africani, regolari sul territorio italiano, erano senza patente né assicurazione. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

