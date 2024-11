Karate, domenica la 1^ Edizione della “Coppa Città di Modica

Organizzata dall’Asd Shiyun Pun Kan, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Ragusa, si svolgerà domenica presso la struttura sportiva “Io gioco legale” di Via Sulsenti, la prima Coppa “Città di Modica”, gara di karate e katà interstile. L’inizio della manifestazione è fissato per le 9. La gara è aperta a tutte le fedeazioni e enti di promozione sportiva.

“Riportiamo, finalmente, una competizione del nostro sport a Modica – commenta il maestro Pippo Frasca – anche perchè sollecitato da tanti colleghi provenienti da varie province della Sicilia”.

Tutti gli atleti eseguiranno il kata per il proprio grado. In caso di parità nel punteggio si effettuerà lo spareggio con bandierine.

