Robert Lewandoski inizia collaborazione con Oceana

Ocena annuncia la collaborazione con la stella del calcio Robert Lewandowski. L’oceano ci connette tutti, e insieme stiamo unendo le forze per aumentare la consapevolezza e ispirare azioni per la loro conservazione. Lavorando insieme, faremo in modo che il messaggio su come proteggere e salvare l’oceano raggiunga ancora più lontano, portando più sostegno a questa causa vitale. Questa collaborazione è un passo significativo verso la garanzia che tutti noi possiamo svolgere un ruolo nella protezione dell’oceano per le generazioni future. Siamo grati a Lewandowski per aver unito le forze con noi per proteggere e salvare l’oceano.

Salva