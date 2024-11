Liquido infiammabile contro azienda di Acate. Niscemese rinviato a giudizio

Al rifiuto si sarebbe allontanato per poi tornare con del liquido infiammabile. Quindi la sequenza ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, acquisita dalle indagini degli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. L’uomo, dopo il rifiuto del titolare dell’azienda, prima ha cosparso di liquido un mezzo agricolo dandolo alle fiamme e poi, quando un operaio ha tentato di bloccarlo, gli ha versato il liquido sul capo e sul corpo innescando le fiamme. L’operaio ha subito profonde lesioni di secondo e terzo grado, è stato trasferito al centro grandi ustioni di Catania in codice rosso ed è stato in prognosi riservata per parecchi giorni. Ora è stato dimesso ma dovrà affrontare diversi interventi di chirurgia ricostruttiva. L’uomo, dal giorno successivo ai fatti, si trova in carcere. E’ difeso dall’avvocato Vito Reina del foro di Catania mentre le due parti offese, ovvero il titolare dell’azienda e l’operaio, sono rappresentate dagli avvocati Giuseppe Condorelli, Carmelo Sciara e Gaetano Piscopo del foro di Gela.