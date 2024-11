Ispica, Leontini torna nel suo ex partito, Forza Italia

Leontini, dopo un percorso civico con cui era stato rieletto, dopo decenni, alla guida del Comune di Ispica, ha manifestato la propria soddisfazione per essere ritornato nel partito che gli ha visto compiere passi importanti. Il segretario Cugnata ha voluto porre l’accento sul fatto che, nel giro di un anno, il partito di Tajani è riuscito a tesserare oltre 600 iscritti, quota impensabile fino a qualche tempo prima, facendo innamorare di nuovo la base e incrementando le proprie percentuali di consenso. Molti gli ingressi che ci sono stati così come le trattative in corso che vedranno ulteriormente aumentare il numero di consiglieri e assessori forzisti in tutta la provincia. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Cugnata – è guardare all’area moderata e cercare di intercettare tutti gli elettori dei Cinque Stelle e del Pd che sono rimasti scontenti delle politiche attuate dal proprio partito”.