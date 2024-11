La Società Operaia di Mutuo Soccorso “Carlo Papa” di Modica, su iniziativa del Gruppo Donne del Sodalizio, ha organizzato per le 16,30 di lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un momento di riflessione sull’ argomento, oggi più che mai di scottante attualità. La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco della Città, che scoprirà una panchina simbolicamente pitturata in rosso. Musica a tema a cura de Y Guisar.

