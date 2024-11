Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio, che ha smaltito velocemente la delusione per la sconfitta contro il Milazzo, con i ragazzi guidati da mister Ferrara concentrati sulla prossima sfida che li vede impegnati in casa contro la Leonfortese.

Il gruppo si è subito messo a disposizione del mister con Belluso che è tornato ad allenarsi in campo e Francofonte unico impegnato in un lavoro differenziato in palestra.

